Polders van Kruibeke krijgen belevingspad voor kinderen Kristof Pieters

17 september 2020

16u10 0 Bazel Het Agentschap Natuur en Bos heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een belevingspad tussen kasteel Wissekerke en het overstromingsgebied Polders van Kruibeke. Het gaat om een parcours waarop kinderen een kleine wandellus kunnen maken met onderweg zes educatieve spelelementen.

Het eerste belevingselement wordt geplaatst in het park van kasteel Wissekerke en is een houten ree. Door aan de kop te draaien, komt een infobord tevoorschijn. Een tweede halte bestaat uit voeldozen waarin onder andere het gewei en vacht van een ree zit. Het derde belevingselement zal geplaatst worden op de talud van de ringdijk aan de Blauwe Gaanweg. Het gaat om een beverburcht waardoor kinderen kunnen klauteren. Bovenop de dijk komen zes profielen van reeën met infopanelen. Het vijfde element komt aan het kruispunt van de dienstweg onderaan de ringdijk en het Beverpad en bestaat uit een ijsvogel in hout. In de Polders zelf worden geen elementen geplaatst door het overstromingsgevaar en het nodige onderhoud. Bij het laatste element kunnen kinderen testen hoe ver ze kunnen springen en dit vergelijken met dieren zoals een ree, vos of konijn.