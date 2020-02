Polders van Kruibeke blijven afgesloten uit vrees voor springtij Kristof Pieters

10 februari 2020

15u36 1 Kruibeke De periode waarin de Polders van Kruibeke volledig afgesloten blijven, is verlengd. Reden is een tweede hoogwatervoorspelling dinsdagnacht. Door de combinatie van het stormweer met hoogwater op de Schelde, kan het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke in werking treden.

De Schelde heeft de voorbije dagen al meermaals te kampen gehad met verhoogde waterstanden. In combinatie met het stormweer, kan het springtij opgestuwd worden en de Schelde buiten haar oevers treden. Op dat moment treedt het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke in werking. Dankzij het overstromingsgebied wordt het water opgevangen en is er een verminderd risico op overstromingen in het Scheldebekken.

De Polders van Kruibeke blijven afgesloten tot en met dinsdag 11 februari 8 uur. Het veer van Bazel-Hemiksem is buiten dienst genomen sinds maandagmiddag 14.30 uur en wordt pas hervat dinsdagochtend om 8 uur. Ook de toegangsweg is afgesloten.

Het veer van Kruibeke-Hoboken blijft in werking, met uitzondering tijdens het hoogwater vandaag tussen 15.30 en 18.30 uur.

Pas na controle door de veiligheidsdiensten worden de wegen terug vrijgegeven. De gemeente roep iedereen op om de verbodsborden te respecteren.