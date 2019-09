Playa Crubeca sluit af met Springkriebels Kristof Pieters

01 september 2019

18u58 0 Kruibeke Playa Crubeca, het pop-up strand onder de Kruibeekse kerktoren, heeft dit weekend de zomer in schoonheid afgesloten. Voor ‘Springkriebels’, het laatste evenement van deze editie, kwam er een massa kinderen opdagen.

De organisatie had ook dit jaar een twintigtal springkastelen in alle vormen en maten laten aanrukken. Dankzij het mooie weer kon men er een absolute topdag van maken. Ouders inbegrepen hebben we zeker zo’n 2.500 bezoekers mogen ontvangen.

De ouders konden dan weer genieten van een drankje op het strand en dat onder een tropische zon. Normaal zou Playa Crubeca dit jaar een bescheidener programma hebben aangeboden maar dankzij de samenwerking met Thirsty Toucan, de zomerbar van Hotel Beveren, kon er alsnog een volwaardige editie van gemaakt worden.