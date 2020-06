Permanent woonerf in Ambachtstraat, tijdelijk enkelrichtingsverkeer in Blauwe Gaanweg Kristof Pieters

02 juni 2020

18u58 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke wijzigde dinsdag enkele verkeerssituaties. De Ambachtstraat, Scheidam en Kloosterdam zijn een ‘woonerf’ geworden. Dit betekent dat je er maxixaal 20 km/u mag rijden, dat voetgangers toegelaten zijn op de rijbaan en parkeren enkel in parkeervakken mag. Deze wijziging is permanent.

De Blauwe Gaanweg in Bazel is dan weer een enkelrichtingsstraat geworden tussen de Rupelmondestraat en Rapenbergstraat. Dit betekent dat je enkel richting Polders van Kruibeke mag rijden. Parkeren kan gedeeltelijk op straat binnen de aangeduide vakken. Zo kunnen voetgangers opnieuw veilig het voetpad gebruiken. Deze wijziging is tijdelijk en wordt later geëvalueerd.