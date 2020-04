Pech blijft ‘t Loze Vissertje achtervolgen: sluiting door coronacrisis en nu even geen afhaalmaaltijden meer door blessure van de chef Kristof Pieters

14 april 2020

13u52 2 Rupelmonde Bert Deyaert (55) had zich de start van zijn nieuwe zaak ’t Loze Vissertje begin dit jaar wel even anders voorgesteld. Pas goed op dreef volgde vorige maand de verplichte sluiting door de coronacrisis. Maandag gingen ook voor de laatste keer afhaalmaaltijden de deur uit door een blessure van de chef. Toch blijft Bert strijdvaardig. “Ik heb al heel wat watertjes doorzwommen en dit zullen we ook wel overleven.”

Hij is zonder twijfel één van de bekendste cafébazen uit de gemeente. Bert Deyaert stond tien jaar lang achter de tapkast van het Gildenhuis in Rupelmonde. Toen de vzw Parochiale Werken het complex verkocht aan een projectontwikkelaar moest hij verplicht afscheid nemen van zijn geesteskind. De sluiting zorgde voor een storm van protest bij de trouwe stamgasten en de vele verenigingen. Bert ging daarna wel opnieuw aan de slag in de horeca, onder meer in café Vogelzang. “Ik had eerlijk gezegd geen plannen om opnieuw een eigen zaak te beginnen maar de opportuniteit bood zich gewoon aan”, vertelt hij. “Ik heb altijd al een boon gehad voor café ’t Loze Vissertje. Het was het eerste café waar ik als 15-jarige over de vloer kwam. De vorige uitbaatster vond het tijd om er een punt achter te zetten en stelde me voor om de zaak over te nemen.”

Drukste periode

Toen Bert de deuren begin dit jaar opende, vonden de klanten snel hun weg. “Ik ken natuurlijk zelf veel volk en ik heb meteen ook een kalender samengesteld met optredens, iets waar ’t Gildenhuis vroeger voor bekend stond.” Lang heeft de cafébaas niet van het succes kunnen genieten want net als de rest van de horecasector moest hij vorige maand noodgedwongen de deuren sluiten door de coronacrisis. “Jammer natuurlijk, want het begon net goed te lopen. Ik heb een sluitingspremie gekregen en ook de huisbaas toonde zich erg begripvol door de huur enkele maanden op te schorten. Het blijft natuurlijk wel zuur want uitgerekend in deze periode verdienen we het broodnodige geld om de kalmere maanden te overbruggen. De drukste periode van het jaar zullen we dus moeten missen.”

Blessure

De zaak heeft ook een eigen keuken en het initiatief om afhaalmaaltijden aan te bieden kende meteen veel bijval. De pech blijft ’t Loze Vissertje echter achtervolgen, want chef André ‘Dree’ Peeters is drie weken out door een blessure aan zijn duim. “Hij sukkelde hier al een tijdje mee maar bij een bezoek aan de dokter werd een breuk vastgesteld waardoor zijn hand gespalkt moest worden. Hij moet nu drie weken rust nemen”, legt Bert uit. “We waren wel verrast door de enorme respons op de afhaalmaaltijden. Het is een nieuwe tegenslag, maar ook geen ramp. We draaiden break-even en deden het vooral om de band met de klanten te behouden. Het compenseert natuurlijk nooit de sluiting van de zaak.”

Optimistisch

Bert laat de moed echter niet zakken. “We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. Ik bekijk het allemaal nogal filosofisch. Ik heb zeker geen spijt dat ik vlak voor de coronacrisis deze zaak heb overgenomen. Als dit allemaal voorbij is, zullen mensen terug op café gaan en misschien zelfs vaker omdat ze deze zomer geen reisplannen hebben. Het belooft ook een druk najaar te worden, als de situatie tegen die tijd genormaliseerd is uiteraard. Normaal gingen we ook met comedy starten en stond Nigel Williams op het podium maar dat is nu verplaatst naar oktober.”

Zodra de blessure van chef Dree is genezen, wil ’t Loze Vissertje opnieuw met afhaalmaaltijden starten. Hou hiervoor de Facebookpagina in de gaten.