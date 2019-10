Parking naast deur van gemeenteraadslid plots geschrapt, rest van straat start petitie Kristof Pieters

04 oktober 2019

18u20 0 Kruibeke Een aantal bewoners uit de Kapelstraat in Kruibeke zijn een petitie gestart om te protesteren tegen het schrappen van een nieuwe parking op het einde van de straat. Die parking bevindt zich naast de deur van gemeenteraadslid Alex Garcia, die samen met enkele andere leden van de lijst DENERT als onafhankelijke zetelt en de bestuursmeerderheid steunt. Het schrappen van de parking was voor Garcia de voornaamste reden om in de politiek te stappen. Zijn buren eisen nu spreekrecht op de eerstvolgende gemeenteraad.

De heraanleg van de Kapelstraat is een dossier dat intussen al enkele jaren aansleept. Onder het vorig gemeentebestuur werd een ontwerp gemaakt waarbij de Kapelstraat een fietsstraat zou worden. Er werden een aantal parkeerplaatsen geschrapt maar die zouden gecompenseerd worden met een nieuwe parking met 17 plaatsen in een doodlopend stuk op het einde van de straat. De parking komt naast de deur van Alex Garcia. Die ziet dat plan niet zitten en omdat hij geen gehoor kreeg bij de gemeente besloot hij zelfs in de politiek te stappen. Hij werd verkozen op de lijst DENERT en besloot samen met enkele andere op die lijst als onafhankelijke te gaan zetelen om zo N-VA en CD&V aan een nipte meerderheid te helpen.

Er lag een plan op tafel dat op goedkeuring kon rekenen van de overgrote meerderheid van de straat. Het is niet netjes dat dit plots van tafel geveegd wordt. Men had dit op z’n minst wel eens mogen terugkoppelen met de buurt Tine De Backer

Nu plots de parking uit het ontwerp is verdwenen, wijzen buren hem dan ook met beschuldigende vinger. Een aantal bewoners uit de Kapelstraat is verontwaardigd dat de plannen zonder enige inspraak plots werden gewijzigd. “We zijn intussen al naar de burgemeester gestapt maar we krijgen niet echt een duidelijk antwoord”, vindt Tine De Backer. Zij vroeg en kreeg spreekrecht op de gemeenteraad. Maandagavond zal zij namens de bewoners van de Kapelstraat de gemeenteraad toespreken. “Vooral in het eerste deel van de straat verdwijnen er heel wat plaatsen”, licht ze toe. “We hadden dus wel gerekend op die extra parking. De gemeente wil dit nu elders compenseren, zelfs in aanpalende straten, maar dat zien we zelf veel minder zitten. Er lag een plan op tafel dat op goedkeuring kon rekenen van de overgrote meerderheid van de straat. Het is niet netjes dat dit plots van tafel geveegd wordt. Men had dit op z’n minst wel eens mogen terugkoppelen met de buurt.”

Extra parking in Schoolstraat

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) erkent dat hij de stem van Alex Garcia nodig heeft om zijn meerderheid te behouden. “Maar dat is zeker niet de reden waarom we zijn kritiek op die parking onderschrijven”, benadrukt Van Laere. “Een parking op het einde van een doodlopende straat zou meer verkeer genereren en dat is zeker niet de bedoeling als we hier een fietsstraat willen maken. We zijn de buurtbewoners trouwens tegemoetgekomen door 10 extra parkeerplaatsen in de straat zelf te voorzien. In totaal komen er 27 parkeervakken. Aangezien de meeste huizen ook over een garage beschikken, lijkt me dat meer dan voldoende. Verder willen we nog extra parking vrijmaken in de Schoolstraat en op termijn komt er ook nog een ondergrondse parkeergarage op de site Altena, rechtover de Kapelstraat. Daar zullen 30 tot 40 publieke én gratis plaatsen zijn.”

Volgens Alex Garcia is de actie van de buren georkestreerd door oppositiepartij SamenVoorKruibeke. “Het klopt dat ik uit onvrede over dit dossier in de politiek ben gestapt maar ik zou mijn stem zeker niet gebruiken als pasmunt”, reageert hij. “Ik tel gemiddeld 25 geparkeerde auto’s in de straat. Als het ontwerp 27 plaatsen voorziet, lijkt met dit meer dan voldoende. Als er dan toch extra parking nodig is, zijn er bovendien betere plaatsen dan op het einde van een doodlopende straat.”

Zijn buren zien dit anders. Met meer dan dertig hebben ze intussen de petitie ondertekend. Wordt vervolgd.