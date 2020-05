Parallelweg van E17 wordt Wilgenstraat om verwarring bij hulpdiensten te voorkomen Kristof Pieters

05 mei 2020

09u56 0 Kruibeke Straten die geen naam dragen, ze bestaan nog. Een parallelbaantje langs de E17 zal voortaan door het leven gaan als Wilgenstraat.

Het was kruispuntenbank van ondernemingen die aan de gemeente signaleerde dat er in de gemeente blijkbaar een straat was zonder naam waar een onderneming was gevestigd. Het gaat om de verkeersweg, gelegen parallel met de E17, tussen de Beverenstraat en de parking van de E17. Een eerste voorstel was de straatnaam ‘Wilgendam’ maar dat werd door de gemeenteraad negatief onthaald omdat er bij deze staatnaamgeving verwarring zou kunnen ontstaan bij de hulpdiensten met de verkeersweg langs de andere kant van de snelweg E17 op het grondgebied van de gemeente Beveren, die ook de naam Wilgendam draagt. Daarom is beslist om de naam ‘Wilgenstraat’ te geven aangezien deze weg een natuurlijke verbinding (verlenging) is met de reeds bestaande Wilgenstraat.

Vrouwelijke straatnamen

Op een vrouwelijke straatnaam is het in Kruibeke nog even wachten. Een nieuwe weg in de verkaveling langs de begraafplaats krijgt de naam ‘Weg van de Akker’. De verkaveling wordt namelijk gerealiseerd op de terreinen met volkstuintjes van het vroegere ‘Werk van de Akker’. In de gemeenteraad werd aangedrongen om eens voor een vrouwelijke straatnaam te gaan maar volgens burgemeester Dimitri Van Laere zijn hiervoor betere keuzes. De Zuster Rafaëlstraat zal voorgelegd worden voor een nieuwe weg op de site van het voormalig rusthuis Altena en de Maria Gobot, die mee aan de basis lag van het klooster, zal vereeuwigd worden in de naam voor de nieuwe insteekweg in de Langestraat.