Overstroming zet café onder water, zaak moet de deuren sluiten na verzakking van vloer Kristof Pieters

10 februari 2020

13u57 4 Kruibeke Bij café Tivoli in de Kapelstraat in Kruibeke wordt nog altijd met man en macht gewerkt om het water weg te pompen dat zondagavond naar binnen is gestroomd tijdens de storm Ciara. “Het is nog te vroeg om de schade op te meten, maar die is alleszins aanzienlijk”, zegt gerante Patricia Van Hul. “De tapinstallatie is alleszins om zeep maar nu is ook de vloer aan het verzakken.” Vanmiddag beslisten de eigenaars in samenspraak met de burgemeester en veiligheidsdiensten om de zaak te sluiten om veiligheidsredenen.

Het café was open toen zondagavond rond 21 uur de straat in een kolkende rivier veranderde. De oorzaak ligt wellicht bij de rioleringswerken die momenteel bezig zijn. “Net voor onze deur is een enorme bouwput waar een nieuwe collector wordt gestoken”, legt Patricia uit. “Het water kon geen kant meer op en de hele omgeving stond in een mum van tijd blank. Klanten konden zelfs de zaak niet meer verlaten. Buiten stond je kniehoog in het water. We hebben meteen de brandweer gebeld.”

De hulpdiensten waren de hele avond in de weer en ook vandaag zijn ze nog bezig met wegpompen van water. “Ze krijgen de kelder niet droog”, vervolgt Patricia. “Het water blijft maar binnensijpelen. Dit is voor het café een ramp want de hele tapinstallatie bevindt zich daar, net als de voorraad vaten. We hebben even getwijfeld maar uiteindelijk toch beslist om de deuren op te doen. Klanten kunnen voorlopig wel enkel pintjes in een flesje krijgen. De toiletten hebben ook onder water gestaan maar die hebben we ’s ochtends al gepoetst, net als de keuken. Wat ons meer zorgen baart, is de verzakking van de vloer. Onder het café bevindt zich een kelder met zeer oude gewelven. Er is nu al een duidelijke knik in de vloer en het is afwachten hoe dit verder gaat evolueren.”

Maandagmiddag beslisten de eigenaars van het café om de zaak voorlopig om veiligheidsredenen toch te sluiten. Voor de verzakking baart hen zorgen. “Er zal eerst een expert moeten langskomen om de stabiliteit te onderzoeken”, zegt eigenaar Martine Vlaminck. “De burgemeester is langs geweest en in samenspraak met de veiligheidsdiensten hebben we beslist om het café meteen te sluiten. Ik vrees het ergste. De verzakking is vrij groot en er zijn ook scheuren in de gevel. Het ziet er niet meteen naar uit dat we snel de deuren gaan kunnen heropenen.”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) kwam zelf poolshoogte nemen. “Een ingenieur van De Watergroep zal nu bekijken wat er moet gebeuren", legt hij uit. “Het gaat om een combinatie van verschillende factoren die hier aan de basis liggen. Er was natuurlijk de uitzonderlijke regenval maar blijkbaar is er door de storm ook een lek geslagen in de waterleiding. Het is natuurlijk bijzonder jammer dat zo’n ramp gebeurt terwijl we net werken aan het uitvoeren zijn om dit te voorkomen. De collector die hier wordt aangelegd moet normaal alle water kunnen opvangen. Ook de werf heeft trouwens schade opgelopen, vooral aan de bouwput voor de deur van het café Tivoli. De aannemer schat dat hij minstens een week extra zal nodig hebben om alles ter herstellen.”