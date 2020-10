Overleden juf Annelies krijgt straatnaam, maar daar is niet iedereen even gelukkig mee: “De lat mag iets hoger liggen” Kristof Pieters

06 oktober 2020

15u37 0 Kruibeke De oproep van Sofie Lemaire voor meer vrouwelijke straatnamen krijgt gehoor in Kruibeke. De gemeenteraad heeft maandagavond beslist om een nieuwe weg in de verkaveling naast de begraafplaats de naam ‘Annelies Andriessenstraat’ te geven. Zij was jarenlang een geliefde leerkracht op de OLV-school en overleed in 2008 op jonge leeftijd. Schepen Kris Smet (CD&V) onthield zich bij de stemming. “De lat voor een straatnaam zou toch iets hoger mogen liggen”, vindt hij.

De werken voor de nieuwe wijk naast de begraafplaats van Kruibeke zijn intussen al gestart. Het gaat om gronden waar meer dan tachtig jaar de volkstuintjes waren van het Werk van den Akker. Voor de ontsluiting moet een nieuwe weg worden aangelegd. Het college stelde de naam Kerkhofstraat voor aan de gemeenteraad, maar het punt werd in februari dit jaar van de agenda gehaald na kritiek van de oppositie. Naar analogie met de oproep van Sofie Lemaire naar meer vrouwelijke straatnamen in haar Canvas-programma, lanceerde SamenVoorKruibeke het voorstel van de Roos Papstraat (naar de bekende caféuitbaatster) of de Jenny Willemsstraat (een van de eerste Kruibeekse vrouwelijke gemeenteraadsleden na de fusie). Ook fractie DENERT deed een voorstel met de Zuster Raphaëlstraat. Daarnaast circuleerde ook de naam ‘Weg Van de Akker’ naar analogie met de vroegere volkstuintjes.

De keuze van de cultuurraad viel uiteindelijk op de ‘Annelies Andriessenstraat’. Zij was vele jaren een geliefd leerkracht in de OLV-school en zetelde destijds voor Agalev in de gemeenteraad. Ze overleed toen ze slechts 54 jaar oud was in 2008.

Er zijn nog meer vrouwelijke straatnamen op komst. De Zuster Rafaëlstraat zal voorgelegd worden voor een nieuwe weg op de site van het voormalig rusthuis Altena en Maria Gobot, die mee aan de basis lag van het klooster, zal vereeuwigd worden in de naam voor de nieuwe insteekweg in de Langestraat.

Belangrijke verdienste

Schepen Kris Smet (CD&V) onthield zich bij de stemming voor de ‘Annelies Andriessenstraat’. “Ik wil daarbij zeker geen afbreuk doen aan haar persoon”, benadrukt hij. “Mijn kinderen hebben bij juf Annelies in de klas gezeten en zij was een goede leerkracht. Ik ben echter van oordeel dat men beter geen straten vernoemt naar personen. Als het toch gebeurt, moet de lat wel iets hoger liggen om een straatnaam toe te kennen. Dat zou op basis moeten zijn van een erg belangrijke verdienste en in dit geval ontbreekt dit toch een beetje.”