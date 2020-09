Oud-burgemeester Antoine Denert mag plechtigheid aan brandweermonument door corona niet bijwonen en organiseert dan maar eigen eerbetoon Kristof Pieters

11 september 2020

14u00 2 Kruibeke Aan het brandweermonument in de Holsthumstraat vond vrijdagochtend voor de 19e keer op rij een herdenking plaats voor alle hulpverleners die zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun beroep. Omwille van het coronavirus was er dit jaar geen publiek en werd het aantal deelnemers tot een minimum beperkt. Oud-burgemeester Antoine Denert organiseerde dan maar zijn eigen eerbetoon.

Op de symbolische datum van 11 september wordt elk jaar een plechtigheid gehouden aan het brandweermonument. Het initiatief kwam er na de aanslagen in de Verenigde Staten. Normaal worden bij de herdenking ook de scholen bij betrokken en komen er grote delegaties van de hulpdiensten. Dit jaar werd echter gekozen voor een ingetogen herdenking zonder publiek en met een minimaal aantal deelnemers. Alles werd wel via een livestream uitgezonden op de facebookpagina van de gemeente.

Marc Vande Velde, hoofd van de Hulpverleningszone Waasland, deed in zijn speech een oproep naar meer respect tegenover hulpverleners. “De laatste tijd is dat namelijk ver te zoeken”, stelt hij vast. “Zij worden belaad, bedreigd en zelfs aangevallen tijdens het uitoefenen van hun taak. Ze verwachten van overheid en gerecht dat tegen zo’n geweld krachtdadig wordt opgetreden.”

Ook burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) sprak de hoop uit dat hulpverleners hun taak kunnen uitvoeren in alle sereniteit en daarvoor ook de gepaste erkenning krijgen. “Volgend jaar willen we de herdenking zijn oude glorie herstellen, hopelijk zonder nieuwe slachtoffers te moeten herdenken.” Van Laere zwaaide in zijn toespraak ook lof naar voormalig burgemeester Antoine Denert als oorspronkelijke initiatiefnemer.

Denert kwam na afloop opdagen met een eigen bloemenkrans. “Er werden 10 mensen uitgenodigd door de gemeente. Op mijn vraag of ik er ook bij mocht zijn als ereburgemeester en initiatiefnemer destijds werd er een negatief antwoord gegeven. Daarom dat ik deze persoonlijk herdenking organiseer. Ik heb 19 jaar geleden mijn woord gegeven dat ik hier elk jaar zou staan om de slachtoffers te herdenken en ik wil me aan mijn belofte houden.”

Huidig burgemeester Van Laere wijst echter op de uitzonderlijke omstandigheden. “We wilden niemand voor het hoofd stoten maar ik denk dat er met het coronavirus toch wel heirkracht kan ingeroepen worden. We zaten nu al aan het maximumaantal deelnemers.”