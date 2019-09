Opnieuw ongeval door betonnen muurtje aan afrit E17, dit keer auto over de kop Kristof Pieters

29 september 2019

11u01 0 Kruibeke Het betonnen muurtje tussen het fietspad en de rijbaan bovenop de verkeerswissel van de E17 in Bazel/Haasdonk heeft nog maar eens een ongeval geëist. Een auto ging zondagochtend over de kop toen de chauffeur met zijn voorwiel tegen de afgeschuinde kant van het muurtje aanreed.

Het betonnen muurtje op de brug van de verkeerswisselaar van de E17 op de grens van Bazel en Haasdonk ligt al lang onder vuur maar een reeks ongevallen zorgt ervoor dat het debat weer hevig oplaait. Deze maand alleen al deden zich drie ongevallen voor op twee dagen tijd. De betonblokken tussen het fietspad en de rijbaan ontnemen bestuurders op de afrit het zicht op het verkeer dat over de brug komt gereden.

Het beruchte muurtje veroorzaakte zondagochtend opnieuw een ongeval. Dit keer was het niet omdat het zicht op het andere verkeer werd ontnomen maar zorgde de afgeschuinde kant van de betonmuur voor het gevaar. Een jongeman kwam omstreeks 5.30 uur met zijn Volkswagen Golf uit de Heirstraat gereden. Ter hoogte van de brug over de snelweg liep het mis. De auto raakte met een voorwiel het schuine uiteinde van het betonmuurtje. Door het schanseffect kantelde de auto waardoor de wagen op zijn dak belandde en nog ruim 70 meter verder schoof. De chauffeur kon op eigen kracht uit de wagen klauteren en raakte slechts licht gewond. Hij verkeerde wel in shock. Een bloedafname in het ziekenhuis zal moeten uitwijzen of hij al dan niet onder invloed reed. De auto werd getakeld en was rijp voor de schroothoop.