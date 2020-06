Oplegger schiet los van trekker en ramt gasleiding Kristof Pieters

20 juni 2020

09u06 1 Kruibeke In Kruibeke is vrijdagnacht een gaslek ontstaan bij een ongeval in het bedrijventerrein Zwaluwbeek. In de Kasteleinsstraat verloor een vrachtwagen zijn oplegger. Het gevaarte sloeg plots los van de trekker en kwam enkele meters verder tegen enkele boompjes, een brievenbus en tegen een gasleiding terecht.

Toen de chauffeur uitstapte om de schade op te meten, rook hij meteen gas en er was ook een luid sissend geluid te horen. Daarop maakte de man zich uit de voeten en belde hij vanop veilige afstand de hulpdiensten. Die stelde vast dat het om een middendruk gasleiding ging. Een jong koppel met twee kleine kindjes werd uit de conciërgewoning van een bedrijf geëvacueerd, maar in de bedrijven die in de gevarenzone lagen was geen bedrijvigheid op het late uur.

De brandweer kon samen Fluvius het lek dichten na een uurtje. Voor koffiebranderij Roots had het gaslek wel gevolgen; de productie kwam tijdelijk stil te liggen omdat de gastoevoer in het industriegebied een tijdlang afgesloten was.

Het had ook erger kunnen aflopen want de vrachtwagen was na een rit vanuit Doornik zonder problemen tot op 200 meter van zijn eindbestemming geraakt. Als de vrachtwagen op de snelweg was losgeslagen had dit grotere gevolgen kunnen hebben.