Oosterweelwerken vandaag heropgestart: alle verkeer over versmalde rijstroken Kristof Pieters

20 april 2020

13u27 12 Kruibeke/Zwijndrecht/Beveren De aannemer van de Oosterweelwerken heeft vandaag de werf heropgestart en meteen een versnelling hoger geschakeld. Gebruik makend van het minder verkeer op de baan, worden ingrijpende werken op de snelweg zelf vervroegd uitgevoerd. Alle verkeer moet hierdoor tijdelijk over twee versmalde rijstroken in elke richting.

De werken stonden initieel gepland voor deze zomer, maar werden vervroegd omdat de aannemer wil gebruikmaken van het feit dat er door de coronacrisis minder verkeer op de weg is. Afgelopen weekend werd de signalisatie al aangepast om de noordelijke rijbaan richting Gent volledig vrij te maken. Nog tot zondag 31 mei wordt het wegdek en de fundering tussen de complexen Zwijndrecht en Kruibeke vernieuwd. Hierdoor moet het verkeer in beide rijrichtingen rijden op de zuidelijke rijbanen op twee versmalde rijstroken. Hierdoor is ook de oprit in Zwijndrecht voor verkeer richting Gent afgesloten. In Kruibeke is de afrit voor verkeer komende vanuit Antwerpen dicht. Een plaatselijke omleiding is voorzien en loopt via Burcht.

Om ervoor te zorgen dat de werken ook veilig kunnen verlopen, werd een memorandum opgesteld. Social distancing en hygiënemaatregelen moeten te allen tijde gerespecteerd worden, ook in de woon-werkverplaatsingen. Op de werf staan op regelmatige afstand informatieborden en sanitaire stations met water, zeep en handgel.