Ook paashaas doet aan delivery: “Geen andere keuze want winkel moet gesloten blijven” Kristof Pieters

03 april 2020

14u45 28 Bazel De snoep- en delicatessenzaak Het Zoetje uit Bazel heeft door de coronamaatregelen noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Uitbaatster Anja Peeters gaat de paaseieren daarom dit jaar aan huis leveren en dat doet ze in een pak van de paashaas. “Het is enerzijds een service naar de klanten maar tegelijk ook de enige manier om onze voorraad chocolade nog de deur uit te krijgen”, vertelt ze.

Het zouden normaal hoogdagen moeten zijn voor chocolatiers maar Pasen zal dit jaar in mineur verlopen. Ook voor snoep- en delicatessenzaak Het Zoetje uit Bazel zijn de gevolgen van de coronacrisis groot. “We hebben de winkel vlak voor vaderdag moeten sluiten en missen nu opnieuw één van de drukste periodes van het seizoen”, legt ze uit. “In het begin van de crisis mochten we nog openblijven maar toen zagen we ook amper klanten. Nadien is de verplichte sluiting uitgebreid. Omdat we een gemengde winkel hebben van zowel voeding als andere artikelen moesten we eveneens de deur dichthouden. Ik heb er uiteraard alle begrip voor. Chocolade en snoepgoed zijn natuurlijk niet de meest essentiële artikelen. Maar nu de sluitingsperiode steeds langer wordt, merk ik wel dat er opnieuw vraag is. Mensen snoepen natuurlijk al eens graag en in deze barre tijden verdient men af en toe wel eens iets lekker.”

De snoeptaarten deelde Anja intussen al uit in de rusthuizen. “De paaseieren gaan we echter aan huis leveren”, vervolgt ze. “Ik werk al dertig jaar samen met mijn vaste chocolatier en ik wou niet alles annuleren. Het is ook een kwestie van solidariteit. Als handelaars plots alles stopzetten bij hun leveranciers krijg je een sneeuwbaleffect. Ik ben gelukkig al lang bezig en kan zo’n verplichte sluiting even overbruggen maar voor starters moet dit bijzonder moeilijk zijn. Gelukkig is er overal veel solidariteit. Slager Joris uit Bazel bood zelfs aan om enkele rekken in zijn winkel leeg te maken voor een assortiment paaseieren. Zo’n gebaar doet deugd. Handelaars moeten zoveel mogelijk elkaar steunen want we zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje.”

Winkel komt naar klanten

Als de klanten niet naar de winkel kunnen komen, komt de winkel wel naar de klanten. Op 11 en 12 april trekt Anja haar pak van de paashaas aan om bij mensen thuis verrassingspakketten te leveren. “Uiteraard kunnen kinderen de paashaas niet aaien door de coronarichtlijnen. Ze zullen dus vanuit het deurgat of vanachter het raam moeten zwaaien. En handschoenen draagt de paashaas uiteraard ook”, lacht Anja.

In september viert ze normaal gezien het dertigjarig bestaan van de zaak. “Een feestjaar zal het niet worden door de coronacrisis”, beseft ze. “Die datum is echter nog ver weg. We leven nu meer van dag tot dag. Ik hoop de winkel wel te kunnen heropenen tegen 10 mei. Dan is het moederdag en die periode zou ik niet graag missen. En ik denk dat alle moeders dit jaar wel een extra attentie verdienen.”

Wie de paashaas op bezoek wil krijgen of iemand anders ermee wil verrassen, kan bellen naar 03/774.45.06.