Onwel geworden bestuurder verliest controle en richt ravage aan in Rupelmondestraat Kristof Pieters

21 november 2019

13u57 17 Kruibeke

In de Rupelmondestraat in Bazel heeft een bestuurder donderdagmiddag een enorme ravage aangericht. De man werd onwel en verloor plots de controle. De wagen ramde over een afstand van ruim 150 meter drie verlichtingspalen, een tegenligger, een tuinmuur, twee gevels en twee geparkeerde wagens.

De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De bestuurster van de aangereden wagen was een mindervalide vrouw. Zij moest door de hulpdiensten uit haar wagen geholpen worden en verkeerde in shock. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. Haar wagen raakte zwaar beschadigd. De chauffeur die onwel werd, raakte eveneens gewond. De twee gevels werden enkel geschampt en liepen lichte schade op maar de schade aan de andere wagens en de tuinmuur is bijzonder groot en loopt in de tienduizenden euro’s. Gelukkig liep er op het moment van het ongeval niemand over het voetpad. De wagen reed namelijk 50 meter over het voetpad tussen de geparkeerde wagens en de gevels van de woningen door.

De brandweer had heel wat opkuiswerk. De politie sloot de Rupelmondestraat geruime tijd af voor alle doorgaand verkeer.