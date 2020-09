Onderzoek naar nevenbestemming voor kerk Rupelmonde Kristof Pieters

23 september 2020

17u06 0 Rupelmonde De kerkfabriek en het gemeentebestuur gaan op zoek naar een geschikte nevenbestemming voor de kerk van Rupelmonde. Er zal net als in Kruibeke een studie worden opgemaakt. De kerk zal niet ontwijd worden en blijft dus ook in gebruik voor onder meer huwelijken en begrafenissen.

De gemeente liet eerder al een studie maken voor de Sint-Petruskerk van Bazel. Er is een budget van 605.000 euro om een aantal werken uit te voeren. Zo komt er een klein auditorium en een tentoonstellingsruimte in de zijbeuken en een sanitair blok in de Heilig Hartkapel.

Voor de kerk van Rupelmonde zal een gelijkaardige studie uitgevoerd worden. “Gezien de goede akoestiek zal er wellicht vooral worden ingezet op concerten maar ook tentoonstellingen zijn mogelijk”, zegt schepen van Kerkfabrieken Kris Smet (CD&V). “De kerk houdt wel haar sacrale functie. Het zal dus enkel een nevenbestemming zijn en dus geen herbestemming.” In een eerste fase zal de kerk volledig digitaal worden opgemeten. Daarna volgt de studie. Mogelijke werken zijn nog niet voor meteen want er zal pas budget zijn na 2025.

Waar wel al geld voor vrijgemaakt kan worden, is een digitale aansturing van de klokken. Tijdens de lockdown werden de klokken elke avond manueel geluid. De aansturing is na 30 jaar dienst aan vervanging toe. Het nieuwe systeem zal het mogelijk maken om de klokken op afstand aan te sturen. Ook de verwarming kan op dit systeem worden aangesloten. Het gaat om een investering van 15.000 euro.