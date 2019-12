Onderzoek naar ‘financiële onregelmatigheden’ bij gemeente Kruibeke: onvoldoende inspanningen geleverd om achterstallige huurgelden van voetbalclub te innen Kristof Pieters

22 december 2019

21u18 0 Kruibeke Audit Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar ‘financiële onregelmatigheden’ bij de gemeente Kruibeke. Het gaat om feiten uit de vorige legislatuur. Van fraude of corruptie lijkt voorlopig geen sprake maar er zijn wel onvoldoende inspanningen geleverd om achterstallige huurgelden te innen voor het stadion Kerkeputten. Ook voor het vervoer van feestmateriaal stelt Audit Vlaanderen een willekeur vast. Dit laatste is intussen stopgezet.

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat onderzoekt of lokale besturen zich aan de wettelijke regels houden. In Kruibeke werd vorig jaar een ‘organisatorische audit’ gevoerd. Daarbij kwamen een aantal ‘financiële onregelmatigheden’ naar boven die nu hebben geleid tot het opstarten van een zogenaamde ‘forensische audit’. Die moet uitwijzen of er sprake is van fraude.

Het gaat om feiten uit de periode 2016-2018, de vorige bestuursperiode dus. “We hebben nog geen resultaten gekregen van het onderzoek maar het lijkt hier niet te gaan om fraude of corruptie”, benadrukt huidig burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Audit Vlaanderen struikelt vooral over de achterstallige huurgelden van voetbalclub KFC Jong Vlaanderen voor het gebruik van de gemeentelijke terreinen. Er zijn blijkbaar onvoldoende inspanningen geleverd om die huurgelden te innen. Blijkbaar had men een deurwaarder moeten sturen maar dat vinden we nu zelf toch ook wel verregaand. We zitten nu samen met de voetbalclub om te bekijken hoe men zo snel mogelijk de schulden kan aflossen.” Die schulden zouden intussen wel oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

Geen vervoer meer van feestmateriaal

Een tweede dossier waar vragen over gesteld worden, is het gebruik van het gemeentelijk wagenpark voor het vervoer van feestmateriaal. Er zou in het verleden teveel willekeur geweest zijn door het ontbreken van een duidelijk reglement. “We hebben begin dit jaar al actie ondernomen en beslist om het uitlenen van ons wagenpark stop te zetten”, vervolgt Van Laere. Dit zorgt wel voor heel wat praktische problemen bij de organisatoren van zowel kleine als grotere evenementen. Ook verenigingen deden regelmatig beroep op de gemeente voor transport van materiaal. Niet de audit maar wel een schadegeval waarbij twee verenigingen met beschuldigende vinger naar elkaar wezen, deed de gemeente besluiten om voertuigen van de technische dienst niet langer uit te lenen.

Gemeenteraadslid René Vermeulen (SamenVoorKruibeke) deed eerder al een aantal voorstellen om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Het gemeentebestuur onderzoekt nu een aantal van deze suggesties. “Voor het vervoer van feestmateriaal zijn er twee pistes”, zegt de burgemeester. “Ofwel gaan we een reglement opstellen waarbij verenigingen jaarlijks een compensatie krijgen voor het huren van een camionette bij een verhuurbedrijf ofwel gaan we werken met een systeem van deelvoertuigen.” Voor het vervoer van personen zou er samengewerkt kunnen worden met een firma die een busje ter beschikking stelt en de inkomsten haalt uit de advertenties van lokale bedrijven en handelaars op de zijwanden van het voertuig.