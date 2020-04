Onderzoek naar bedeling van gratis mondmaskers Kristof Pieters

21 april 2020

14u37 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke onderzoekt of er mondmaskers aangekocht kunnen worden om te bedelen onder de bevolking. Een concrete beslissing is er nog niet genomen maar de noodplanambtenaar heeft wel al opdracht gekregen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Net zoals de stad Leuven heeft intussen ook Beveren beslist om herbruikbare mondmaskers aan te kopen voor alle inwoners boven de 12 jaar. Kruibeke houdt de boot voorlopig nog even af maar is wel al bezig om een en ander praktisch te bekijken. “Ook andere gemeenten zijn hiermee bezig en mogelijk komt er een gemeenschappelijk initiatief”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “We zullen sowieso wel extra mondmaskers aankopen. We hebben nu een kleine strategische voorraad van zo’n 600 tot 700 mondmaskers maar dat is vooral voor de bescherming van ons eigen gemeentepersoneel.”