Onderzoek naar aanleg van vrachtwagenparking op verlaten weegbrug naast E17 Kristof Pieters

09 september 2019

13u23 3 Kruibeke De gemeenteraad van Kruibeke heeft beslist om de aanleg van een nieuwe vrachtwagenparking te onderzoeken naast de E17 in Bazel. Het gaat om een voorstel van René Vermeulen (SamenVoorKruibeke). Die liet zijn oog vallen op een braakliggend terrein van de afdeling Wegen en Verkeer waar zo’n 25 tot 30 vrachtwagens kunnen staan. De parking zou de druk kunnen wegnemen van de snelwegparking waar begin dit jaar nog een dodelijk slachtoffer viel door fout geparkeerde trucks.

Het tekort aan vrachtwagenparkings is een oud zeer. Omdat de snelwegparking in Kruibeke de laatste stopplaats is voor de Antwerpse ring, staat die bijna dagelijks vol vrachtwagens. Sommige parkeren op de pechstrook en overnachten daar zelfs. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste daarom plastic paaltjes op de pechstrook maar die worden om de haverklap gewoon afgereden. Op donderdagavond 17 januari kwam de 25-jarige Ennio Van Bogaert (25) om het leven toen hij even halt wou houden voor een koffie. Hij werd verrast een muur van vrachtwagens die foutief op de afrit stonden geparkeerd.

Op de gemeenteraad van eind maart werd beslist om een RUP op te maken voor de uitbreiding van de snelwegparking maar dat is een proces van lange adem.

Gemeenteraadslid René Vermeulen (SamenVoorKruibeke) vond een alternatief dat met beperkte middelen al veel soelaas kan brengen. “Iets verderop, ter hoogte van afrit Haasdonk, parallel met de brug van de Heirstraat, ligt een stuk braakliggend terrein dat eigendom is van het Vlaams Gewest en in beheer van AWV”, legt Vermeulen uit. “Het terrein deed jaren geleden dienst als weegbrug maar intussen ligt het al meer dan 10 jaar te verkommeren. Het zou, mits een kleine opknapbeurt, perfect dienst kunnen doen als vrachtwagenparking. Een snelle berekening leerde ons dat er plaats is voor 25 tot 30 vrachtwagens.”

Vermeulen polste zelf al eens bij de dienst stedenbouw. “Daar heb ik vernomen dat het terrein grotendeels in agrarisch gebied ligt en voor een klein deel in groengebied. Er zijn volgens dienst stedenbouw momenteel geen plannen met dit terrein.”

Volgens het raadslid zou het ook een opportuniteit zijn om er een carpoolparking aan toe te voegen. “De dichtstbijzijnde carpoolparking op de E17 situeert zich in Lokeren. Met de huidige verkeersproblematiek is daar nood aan. En de situatie ziet er ook voor de toekomst niet rooskleuriger uit met de werken aan de Oosterweelverbinding. We zouden dus in één klap twee problemen tegelijk kunnen oplossen. Het belangrijkste is dat er eindelijk iets gedaan kan worden aan de parkeerproblematiek voor vrachtwagens op de snelwegparking. Er zou zelfs een samenwerking kunnen opgezet worden met Esso om ook automaten te voorzien op deze parking. Zo is er ook vanuit commercieel oogpunt geen bezwaar en de vrachtwagenchauffeurs zullen nog sneller hun weg vinden naar deze nieuwe spot.”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) reageert positief op het voorstel van de oppositie. “Dit is inderdaad een erg verloederde hoek die er nu nutteloos bijligt.” De volledige gemeenteraad keurde het agendapunt unaniem goed en geeft zo de opdracht aan het huidige gemeentebestuur om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op deze site.