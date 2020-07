Ondanks gemaakt draaiboek geen Playa Crubeca of Springkriebels Kristof Pieters

21 juli 2020

Er komt dit jaar geen pop-up strand onder de Kruibeekse kerktoren. De organisatoren van Playa Crubeca en Springkriebels hebben beslist om een jaartje over te slaan.

Het was intussen al een jaarlijkse traditie geworden om een paar ton strandzand leeg te laten kieperen op het grasveld van Altena, maar ondanks het ideale zomerweer zal het pas in 2021 zijn dat men hier weer van een cocktail kan komen nippen. “Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen en het groen licht van het Eventriskmodel hebben we in samenspraak met het gemeentebestuur beslist om dit jaar geen enkel risico te nemen”, klinkt het bij de organisatie.

Over het al dan niet organiseren van het gratis springkastelenfestival Springkriebels, de traditionele afsluiter van de zomervakantie, werd lang getwijfeld. Maar ook dit event zal niet kunnen doorgaan ondanks de vele extra maatregelen die men reeds had uitgewerkt zoals verplichte registratie, handgeldispenders, ontsmetting van de springkastelen na elk tijdslot. “We vinden het zeer jammer, maar veiligheid en gezondheid komen steeds op de eerste plaats”, laat de organisatie weten.