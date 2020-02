Onafhankelijkheid van Rupelmonde door Repmondse Stadspartij blijkt carnavalsstunt van scouts en Chiro Kristof Pieters

15 februari 2020

23u50 0 Rupelmonde De Repmondse Stadspartij gaat op 23 februari de onafhankelijkheid uitroepen van de Mercatorstede Rupelmonde. Burgemeester Dimitri Van Laere kan echter op beide oren slapen. Achter de nieuwe partij schuilen de Scouts en Chiro Rupelmonde. Wekenlang namen ze de bevolking in het ootje via een vals facebookprofiel. Het blijkt om een stunt te gaan voor het aankomend carnavalsweekend.

Het ging al goed over de tongen in Kruibeke. Een nieuwe partij mengde zich op diverse facebookfora. De eerste voorstellen deden echter al meteen wenkbrauwen fronsen. Zo stelde de Repmondse Stadspartij voor om met reuzen van ’t Schelleke de plaats in te nemen van Aalst Carnaval op de Unesco werelderfgoedlijst en om de plaatselijke voetbalploeg Shell Boys herop te richten met niks minder dan de Champions League als ultiem doel. Om het coronavirus buiten te houden wil RSP een muur bouwen rond Rupelmonde en buurgemeente Steendorp te annexeren om de bakstenen te leveren.

Naarmate de standpunten en voorstellen extremer werden, groeide uiteraard bij de meeste mensen wel het vermoeden dat om het een ludieke stunt ging. De partijtop van de Repmondse Stadspartij heeft zich nu bekend gemaakt. Het gaat om leden van Scouts en Chiro Rupelmonde. “Elk jaar zoeken we een thema voor de carnavalsstoet. Aangezien er zoveel over politiek gebakkeleid wordt op sociale media, was het onderwerp snel gevonden”, vertellen Robbe Meyntjens (20) en Joppe Andries (18). “Rupelmonde voelt zich soms het ‘stiefkindje’ binnen Groot-Kruibeke. Het was onze bedoeling Repmond eens in de spotlights te plaatsen. Maar we geven grif toe dat het nogal snel uit de hand is gelopen…”, klinkt het lachend.

Veel inwoners dachten namelijk aanvankelijk dat het bittere ernst was. “Bij veel mensen was alleszins de nieuwsgierigheid geprikkeld”, erkennen Robbe en Joppe. “Ook vanuit de politiek is er serieus gepolst naar wie er achter deze nieuwe beweging zat. We zijn zelf verbaasd dat we dit zo lang geheim hebben kunnen houden. Een maand lang is er gehengeld naar namen maar iedereen hield de lippen stijf op elkaar. We hebben trouwens erg veel bijval gekregen. Er zijn zelfs voorstellen ingestuurd om op te nemen in ons partijprogramma. Daar waren best toffe ideeën bij. Die mensen gaan we nu wel moeten teleurstellen. De RSP gaat op zondag 23 februari de onafhankelijkheid uitroepen van Rupelmonde maar daarna zal de partij zich meteen ontbinden. Daarvoor gaan we eest nog wel een grote mars houden door de gemeente.”

Uiteraard gaat het om de carnavalsstoet die op zondag plaats vindt in Rupelmonde. De jongeren zullen er verkleed als allerlei ministers uit de regering RSP opstappen met twee wagens. Zowel Scouts als Chiro benadrukken dat de lokalenperikelen niks te maken hebben met deze ludieke stunt. De jeugdbewegingen zijn nu tijdelijk gehuisvest in containers nadat ze hun vaste stek in het Gildenhuis moesten verlaten. “Uiteraard hopen we op een snelle oplossing maar met deze stunt wilden we niemand schofferen of op de korrel nemen. Onze enige boodschap is: Make Repmond Great Again!”