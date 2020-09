Omwonenden Kerckhoeck vragen kindvriendelijke inrichting van park: “Wat kost het om een voetbalgoal te plaatsen?” Kristof Pieters

24 september 2020

13u34 3 Kruibeke De bewoners uit de omgeving van het park De Kerckhoeck vragen aan het gemeentebestuur speelelementen te voorzien voor de vele kinderen. De bestaande werden weggehaald omdat ze onveilig waren maar nooit vervangen. “Het is jammer dat zo’n groene long totaal onbenut is terwijl rondom heel wat gezinnen wonen die soms zelfs geen tuintje hebben”, verwoorden Femke Lintelo en Sven Huyghebaert de bekommernissen. Het gemeentebestuur belooft met de buurt aan tafel te gaan zitten.

Het park De Kerckhoeck is gelegen in het binnengebied tussen de Langestraat, Nieuwe Kerkstraat, Scheiddam en Gildestraat. Voor de vele kinderen uit de buurt is er echter niks voorzien. Het enige speeltuig dat er stond, werd een tijd geleden afgebroken en weggehaald omdat het onveilig was. Een rioolbuis doorheen een speelheuvel werd eveneens afgesloten. “Het enige wat onze kinderen hier kunnen doen is wat in bomen klauteren of voetballen op het plein. Dat laatste is dan wel met een geïmproviseerde goal want ook die ontbreekt”, zegt Sven Huyghebaert. Hij mobiliseerde enkele buurtbewoners om de situatie aan te klagen. “Het moet voor ons allemaal niet veel kosten. Kijk gewoon even bij de naburige gemeenten voor inspiratie. Met wat heuveltjes grond en asfalt kan men al een leuk parcours maken om over te fietsen of skaten. We hebben zelf nog het geluk dat we een tuintje hebben maar we kennen ook gezinnen die met twee kinderen in een appartement wonen en snakken naar wat speelruimte. Vooral tijdens de voorbije lockdown werd deze nood ervaren. We nemen soms de auto om naar een speelplein in Zwijndrecht te rijden omdat er in onze eigen gemeente niks te vinden is. Dit is toch schrijnend als je met zo’n mooie groene ruimte midden in het centrum zit? Zeker in tijden van corona, als zoveel mensen thuis zitten.”

Ontmoetingsfunctie

Volgens Femke Lintelo mist het park ook een ontmoetingsfunctie. “Er staan nu enkel zitbanken terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om hier een gezellige plek te creëren om samen te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een petanqueterrein of het plaatsen van picknickbanken.” Geert Magerman van Kruibeke Centraal sluit zich hierbij aan. “Ook een openbare barbecue zou een aanwinst zijn. Het is een supermooi park maar het wordt momenteel amper gebruikt omdat er niks van infrastructuur voorzien is. We reiken daarom de hand uit naar de gemeente om samen eens rond de tafel te zitten. Misschien dat we een aantal zaken met wat helpende handen ook zelf kunnen realiseren?

Budget in 2021

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) begrijpt de grieven van de buurt. “Ik ga dan ook het voorstel doen om samen te zitten om te zien wat de wensen en noden zijn”, reageert hij. “We trekken elk jaar een budget uit om een speelplein op te frissen en het Park Kerckhoeck was sowieso voorzien voor 2021.”

Nog geen bestemming voor hoeve

Over het lot van de hoeve in het park is nog geen beslissing genomen. Het gebouw staat te verkommeren en de schuur van de boerderij brandde vijf jaar geleden uit. “Het was oorspronkelijk de bedoeling om hier de kinderopvang onder te brengen maar die piste is later verlaten. We zoeken een nieuwe bestemming maar de grond is ingekleurd voor openbaar nut en de hoeve is ook om die reden onteigend. Het is nog even zoeken naar een geschikte functie die we aan deze site kunnen geven.”