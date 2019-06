Oeps, bestuurder onder invloed verzeilt met wagen in gracht... in het midden van akker Kristof Pieters

18 juni 2019

09u20 6 Kruibeke In de omgeving van de Haagstraat in Kruibeke heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag een vreemd ongeval voorgedaan. Een 36-jarige bestuurder wou de wegenwerken in de Burchtstraat omzeilen maar raakte gedesoriënteerd en belandde uiteindelijk met zijn wagen in een gracht op een akker.

Om iets voor twee uur kregen de hulpdiensten een oproep dat er een personenwagen in een gracht gereden was nabij de Burchtstraat. Er kon echter geen exacte locatie meegegeven worden omdat de wagen ergens midden tussen de velden verzeild geraakt was, een heel eind van de openbare weg.

Politie en brandweer zochten een tijdlang en konden uiteindelijk aan de hand van GPS-coördinaten van de smartphone van het slachtoffer de wagen lokaliseren. Groot was de verwondering van de hulpverleners dat de wagen, een Volvo V40 op zo’n 300 meter van de openbare weg in een ondiepe gracht tussen twee akkers bleek te liggen. De bestuurder, een 36-jarige man, bleek onder invloed. Hij had zich klemgereden op de werf van de wegenwerken in de Burchtstraat (N419). De gewestweg is momenteel volledig afgesloten waardoor er een kilometerslange omleiding moet gevolgd worden. De chauffeur was echter in de doodlopende Haagstraat gereden en vervolgens volledig gedesoriënteerd geraakt. Hij was dan maar de akkers opgereden en belandde zo uiteindelijk in de gracht. De man raakte niet op eigen kracht uit de wagen, de brandweer moest hem bevrijden. Hij werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Zijn wagen raakte licht beschadigd en ook heel wat jonge maïsplanten op de akkers waar hij over reed werden vernield.