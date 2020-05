OCMW maakt extra budget vrij tijdens coronacrisis: “Financiële steun aan 185 gezinnen” Kristof Pieters

05 mei 2020

16u07 0 Kruibeke Het OCMW van Kruibeke heeft 36.000 euro vrijgemaakt om mensen met een leefloon of in schuldbemiddeling extra bij te staan tijdens de coronacrisis. “We voorzien steun aan 185 gezinnen en geven een premie van 40 euro per volwassene en 20 euro per kind”, zegt schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V). “In totaal gaat het om zo’n 10.000 euro per maand dat we uitdelen aan gezinnen die het nodig hebben.”

Via Kruibeke Solidair, dat verschillende sociale organisaties overkoepelt, zijn er intussen ook al 396 voedselpakketten uitgedeeld aan 126 gezinnen. “90% hiervan zijn gekend bij het OCMW maar er is ook een deel ‘slapend cliënteel’ bij die we al twee of drie jaar niet meer gezien hadden. Dit toont aan dat de coronacrisis bij kansarmen toch sporen nalaat. We gaan zelf al die gezinnen proactief opnieuw contacteren om te bekijken of ze nog ondersteuning nodig hebben”

De Babbelbox moet nog wat meer ruchtbaarheid krijgen. Er zijn 19 vrijwilligers die in totaal 75 gesprekken voerden met iemand die zich vereenzaamd voelde. Drie mensen dienden een aanvraag in om boodschappen te leveren. Het OCMW kocht ook knutselmateriaal aan. Daarmee werden 245 knutsel- en speelpakketten samengesteld en uitgedeeld. “We gaan ook de speel-o-theek opnieuw activeren”, kondigt Vercauteren aan. “Om verveling tegen te gaan, is er ook bij kansarme gezinnen meer nood aan speelgoed om de kinderen bezig te houden.”

Nu bedrijven de deuren heropend hebben en winkels volgende week volgen, zullen er wellicht ook extra vrijwilligers nodig zijn. Het college heeft alvast toegezegd om zelf ook een dagje mee te draaien en wil eveneens personeel hiervoor inzetten.