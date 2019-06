Nieuwe voorrangregels in industriepark Hogenakkerhoek PKM

12 juni 2019

16u52 3 Kruibeke De gemeenteraad van Kruibeke heeft beslist om de voorrangsregeling in het industriepark Hogenakkerhoek te veranderen. Momenteel is de voorrang van rechts van toepassing, maar daar komt verandering in om het sluipverkeer aan te pakken.

De aanpassing komt er op vraag van de werkgeversorganisatie Voka Waasland en verschillende bedrijven uit het industriepark. Ze willen dat de voorrangsregels op de kruispunten Hogenakkerhoekstraat met de Zwaluwbeekstraat en de Hogenakkerhoekstraat met de Heirbaan gewijzigd worden, waardoor het verkeer in zowel de Zwaluwbeekstraat als de Heirbaan steeds voorrang krijgt op het verkeer uit de Hogenakkerhoekstraat. Op die manier wil men het sluipverkeer ontmoedigen.

In een latere fase zullen er ook verkeerslichten komen op het kruispunt van de Zwaluwbeek en de Krijgsbaan (N419). De ontsluiting van het industrieterrein via de Zwaluwbeek op de gewestweg N419 en de onmiddellijke aantakking op de op- en afrit Kruibeke van de E17 is al lang een knelpunt. Omwille van de moeilijke ligging van het kruispunt komt de verkeersveiligheid er dagelijks in het gedrang. Bovendien loopt de filevorming in de bedrijvenzone tijdens de spits hoog op omwille van de moeilijke verkeersafwikkeling. De lichtenregeling wordt in een tijdelijke opstelling geplaatst voor de duur van de Oosterweelwerken tot eind 2025. Gedurende deze periode wordt geëvalueerd hoe een definitieve opstelling kan geplaatst worden.