Nieuwe vlonderpaden in Polders van Kruibeke maar vissteigers blijken maatje te klein Kristof Pieters

09 oktober 2020

18u18 1 Kruibeke In opdracht van de Vlaamse Waterweg zijn er nieuwe vlonderpaden en vissteigers aangelegd in de Polders van Kruibeke. De nieuwe paden kregen ook een metalen rooster zodat ze minder glibberig zijn bij regenweer. Alleen blijken de vissteigers een maatje te klein.

De werken werden uitgevoerd door een aannemer in samenwerking met de Wase Werkplaats. De bestaande vlonderpaden waren in erbarmelijke staat en niet meer veilig. Voor wandelaars is het een hele verbetering maar er klonk intussen wel al kritiek van vissers. “Er zijn vissteigers voorzien maar de plaats om te zitten is zo smal dat wandelaars amper nog kunnen passeren”, weet schepen Filip Vercauteren (CD&V). “We hebben het probleem intussen al gemeld bij de Vlaamse Waterweg en er is gevraagd om de hengelsteigers toch iets breder te maken om een vlotte doorgang te kunnen garanderen.”