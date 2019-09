Nieuwe Vlaamse regering verzekert voortbestaan Waterbus Kristof Pieters

30 september 2019

Kruibeke/Beveren Het voortbestaan van de Waterbus is verzekerd. Dat staat in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Het is wel nog niet duidelijk of de Waterbus onder de bevoegdheid komt van de Vlaamse overheid of onder de vleugels komt van vervoersmaatschappij De Lijn.

De Waterbus werd in 2017 opgestart en blijkt een groot succes. In augustus dit jaar werd zelfs voor het eerst de kaap van 100.000 passagiers per maand overschreden. Het Havenbedrijf ziet de financiering van de Waterbus echter niet als een kerntaak en vroeg daarom aan de Vlaamse overheid om de fakkel over te nemen.

De Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld zijn nu bereid om het mobiliteitsproject vanuit Vlaanderen verder te financieren. Een precieze verdeelsleutel ligt nog niet vast. Het Havenbedrijf betaalt nu 11,5 miljoen euro per jaar en dat omvat twee lijnen en dertien haltes. De toekomst daarvan is nu verzekerd. Intussen staan er wel al enkele andere gemeenten in de rij zoals Zwijndrecht en Temse om eveneens een halte te krijgen van de populaire Waterbus.