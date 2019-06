Nieuwe verkaveling in Arthur De Bruynestraat, SamenVoorKruibeke wil globale visie PKM

14 juni 2019

17u44 0 Kruibeke Er is een verkavelingsaanvraag ingediend voor een perceel grond in de Arthur De Bruynestraat in Kruibeke. Er kunnen vier ééngezinswoningen worden opgetrokken. SamenVoorKruibeke vraagt echter uitstel omdat in de buurt nog andere projecten in de pijplijn zitten.

Volgens de oppositie moet er eerst duidelijkheid komen rond de verkoop van de nabijgelegen grond van de terreinen van de Technische Dienst in de Kattestraat. Die zitten mee in de deal rond de aankoop van de kantoren en magazijn op de site Duc D’o. De site zal volgens het akkoord worden overgedragen aan de firma Hertssens. Die heeft intussen ook de weilanden achter de terreinen van de Technische Dienst verworven. “Daarom is het beter alles af te wachten en een geïntegreerd verkavelingsvoorstel op de gemeenteraad voor te leggen”, vindt SamenVoorKruibeke.