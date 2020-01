Nieuwe Repmondse Stadspartij roert zich op politieke forum Kristof Pieters

17 januari 2020

17u33 2 Rupelmonde Er is een nieuwe partij boven de doopvont gehouden: de Repmondse Stadspartij (RSP). Het is voorlopig nog onduidelijk wie er achter het initiatief zit. De partij heeft een Facebookpagina aangemaakt, maar wil pas volgende maand naar buiten komen.

Onder het Trumpiaans motto ‘Make Repmond Great Again’ wil de partij zich vooral bezig houden met de belangen van Rupelmonde. “We streven naar een heropleving van de Rupelmondse cultuur, meer sociale cohesie en economische vooruitgang”, klinkt het. “We zijn een democratische partij en dus bereid om samen te werken met de traditionele lokale partijen. Hierbij houden we natuurlijk Rupelmonde altijd in het achterhoofd. Indien Rupelmonde verwaarloosd blijft worden, zijn wij niet bang om een referendum te organiseren over een onafhankelijk Rupelmonde.”

RSP beweert een nieuwe partij te zijn met een ‘jong’ bestuur zonder politieke ervaring. Tegen midden februari willen de initiatiefnemers naar buiten komen en standpunten voorstellen. “Tot dan werken wij in alle anonimiteit hard verder.”

