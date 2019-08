Nieuwe luchtdraaghal neergezet naast sporthal Dulpop: “Geen energieverslindende ballon zoals vroeger” Kristof Pieters

22 augustus 2019

17u25 6 Kruibeke Naast sporthal De Dulpop in Bazel is donderdag een nieuwe luchtdraaghal in gebruik genomen. Met deze nieuwe hal, of ‘ballon’ zoals de constructie in de volksmond wordt genoemd, beschikken de clubs, scholen en tennissers uit Kruibeke opnieuw over overdekte én winterspeelmogelijkheden. De vorige luchtdraaghal werd in januari 2018 door een zware storm verwoest.

De ballon werd geplaatst op dezelfde locatie als waar voorheen een luchtdraaghal stond. “De vloer, goed voor drie tennisvelden, was immers volledig gevrijwaard gebleven”, zegt schepen van Sport Kamiel Van Gheem (N-VA). “Ze is nu terug overkapt met een splinternieuwe dubbelwandige luchtdraaghal met de allernieuwste energiebesparende technieken. Zo werd de zaal uitgerust met een betere luchtverdeling via twee extra luchtslangen die automatisch de warmte verdelen over de hele zaal. In tegenstelling tot de oude ballon zijn er nu ook twee lichtstraten zodat men overdag zonder verlichting kan sporten. Als het toch te donker wordt, beschikken we over afzonderlijke ledverlichting per veld. Hierdoor zal er gevoelig bespaard worden op energiekosten.”

De schepen pareert hiermee de kritiek van de oppositie. SamenVoorKruibeke had vorige legislatuur een plan klaar voor een tentconstructie, als alternatief voor de blaashal. “Terwijl er overal een roep is naar klimaatmaatregelen, blijft de huidige meerderheid enkel het financiële als doorslag nemen”, klinkt het. “Een tentconstructie was misschien niet de goedkoopste optie zijn, maar als lokale overheid moeten we het goede voorbeeld geven.”

Volgens Van Gheem is de luchtdraaghal echter geen energieverslinder. “De installatie om de hal recht te houden kost 70 cent per uur. Op jaarbasis is dat een paar duizend euro. In tegenstelling tot de oude luchtdraaghal is deze dubbelwandig. Als we in de toekomst toch zouden beslissing om de tennispleinen te verhuizen, kunnen we de ballon nog altijd verkopen of op een andere plaats gebruiken.” In totaal gaat het om een investering van zo’n kleine 200.000 euro.

Tennisspelers tegemoetkomen

Het gemeentebestuur heeft beslist om voorlopig dezelfde voordelige tarieven als voorheen te behouden, enerzijds om de clubs én tennisspelers tegemoet te komen voor het voorbije seizoen waarbij ze het moesten stellen zonder wintersportmogelijkheden en anderzijds om een reëel zicht te krijgen op de effectieve energiekosten.

Alle clubs en tennissers werden door de sportdienst reeds bevraagd naar hun interesse om hun vroegere urenverdeling opnieuw in te nemen. Daarna werd een totaaloverzicht gemaakt van de nog beschikbare ruimtes en uren zodat deze verder kunnen worden ingevuld. Op 1 oktober start immers het winterseizoen van de tennissers, dat loopt tot begin april 2020.

Clubs, scholen én losse boekingen kunnen reeds vanaf volgende week gebruikmaken van de accommodatie. Ook het zomersportkamp dat georganiseerd wordt door de sportdienst tijdens de laatste week van de zomervakantie krijgt er extra sportmogelijkheden bij.

Ook de bouw van de danszaal en polyvalente bovenzaal naast De Dulpop zit nu in een stroomversnelling n. Deze zaal zal een verademing zijn voor de gevechtssportclubs én de dansclub. De werken moeten tegen de krokusvakantie van volgend jaar klaar zijn.