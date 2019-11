Nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd: vier keer per jaar bijeenkomst van toppolitici in spe Kristof Pieters

26 november 2019

13u54 0 Kruibeke Naar aanleiding van de kinderrechtenweek is in Kruibeke een nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Vanuit iedere school werden twee leerlingen afgevaardigd. De raad zal vier keer per jaar samenkomen om een bepaald thema te bespreken.

Dertig jaar geleden werd het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind goedgekeurd door de Verenigde Naties. Naar aanleiding van die verjaardag werden door de onderwijsraad heel wat activiteiten op touw gezet in samenwerking met het Huis van het Kind. Een daarvan was de herinstallatie van de kindergemeenteraad. “Uit een bevraging van de jeugdraad aan alle scholen blijkt dat kinderen te weinig inspraak hebben”, zegt schepen van Gezin Filip Vercauteren (CD&V). “Er was vroeger reeds een kindergemeenteraad maar die stierf een stille dood. In het kader van burgerparticipatie willen dit nu nieuw leven inblazen.” Een kinderburgemeester komt er niet maar de kindergemeenteraad zal wel thema’s kunnen aanbrengen waarrond de gemeente kan werken.

De onderwijsraad schaart zich volledig achter het initiatief. “Als een samenleving kinderen niet dezelfde rechten geeft als volwassenen, dan werkt ze niet aan de toekomst. Kinderen zijn het fundament van onze samenleving, zij zijn onze toekomst”, klinkt het bij voorzitter Karl Fievez.