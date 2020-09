Nieuwe hondenloopzone op ringdijk in Rupelmonde Kristof Pieters

21 september 2020

12u16 0 Rupelmonde Er is een tweede hondenloopzone ingericht in de omgeving van de Polders van Kruibeke. Het gaat om een terrein op de ringdijk op het einde van de Dijkstraat in Rupelmonde.

Binnen het afgebakende terrein is er een aparte zone voorzien waar uitsluitend kleine honden mogen komen. In de andere zone mogen alle honden komen. Aan de twee inkomplaatsen is telkens een zelfsluitende poort die manueel kan worden geopend. Aan elke toegangspoort komt ook een vuilnisbak voor het deponeren van eventueel afval en hondenpoepzakjes. De afsluiting is al geplaatst maar er moeten nog wel enkele spelelementen komen. De ingebruikname van de hondenloopzone is voorzien de eerste helft oktober.

Het is de tweede hondenloopzone in de buurt van de Polders van Kruibeke. In het natuurgebied moeten honden namelijk steeds aangelijnd zijn. De hondenloopzone is een afgebakend terrein waar honden veilig en vrij kunnen rondrennen en spelen, onder het toezicht van hun baasje. De eerste loopzone kwam er drie jaar geleden en bevindt zich op het einde van de Oud-Veerstraat in Kruibeke.