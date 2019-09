Nieuwe Erfgoedgids over oudste getijdenmolen ter wereld die nog steeds graan kan malen Kristof Pieters

10 september 2019

13u11 3 Kruibeke Historicus Kevin Poschet heeft de rijke geschiedenis van de getijdenmolen van Rupelmonde gebundeld in een nieuwe Erfgoedgids van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het was in 1517 dat de latere keizer Karel een molen liet bouwen in de schaduw van zijn Gravenkasteel, die werd aangedreven door het getij op de Schelde. De molen diende om schors, rogge en tarwe te malen. Meer dan vijf eeuwen lang was de molen van levensbelang voor de lokale bevolking. Vandaag is dit beschermde monument met zijn ‘Ponceletrad’ de oudste nog maalvaardige getijdenmolen ter wereld, een uitzonderlijk monument dus.

Kevin Poschet tekende eerder al de geschiedenis neer van het Gravenkasteel en had dus al een fraai archief liggen over de molen. Hij schetst de 500 jaar lange geschiedenis in een boek van 96 rijk geïllustreerde bladzijden. “De provincie heeft al lang een hart voor molens en het erfgoed van Rupelmonde, dus een uitgave in de reeks Erfgoedgidsen lag voor de hand en is een echte aanwinst”, klinkt het tevreden bij gedeputeerde Annemie Charlier.

De Erfgoedgids kan voor 10 euro aangekocht worden via erfgoed@oost-vlaanderen.be of in de molen zelf.