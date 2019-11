Nieuwe Carrefour Market opent deuren aan Nieuwe Baan: “Versmarkt neemt 40% van winkel in beslag” Kristof Pieters

27 november 2019

17u03 5 Rupelmonde Op de Nieuwe Baan in Rupelmonde heeft woensdag een nieuwe Carrefour Market de deuren geopend. Het gaat eigenlijk om een verhuis want de winkel was 28 jaar lang gevestigd in het voormalig slachthuis in de Geeraard De Cremerstraat. “Mijn ouders hebben de winkel opgericht en de nieuwbouw is nu neergezet op de grond van de ouders van mijn echtgenote. De cirkel is dus rond”, lacht zaakvoerder Ive Bastijns.

De supermarkt heeft in Rupelmonde een lange voorgeschiedenis. De ouders van Ive Bastijns hebben de winkel Discash in 1981 geopend in de Geeraard de Cremerstraat. In 1981 volgde een verhuis naar het oude slachthuis onder de naam Spar en sinds 1999 is het een filiaal van GB/Carrefour. Met de firma Bastimo zijn er intussen nog zes andere supermarkten van Carrefour in portefeuille in de regio. “Maar Rupelmonde blijft toch speciaal omdat hier alles begonnen is”, vertelt Ive Bastijns. Sinds 3,5 jaar is zijn vrouw Liesbet Deprest gestopt als bankadviseur en is ze mee in de zaak gestapt. De grond waarop de nieuwe supermarkt werd gebouwd is trouwens van haar familie. “Mijn ouders hadden er vroeger een metaalbedrijf en er stonden nog twee villa’s op waar mijn ouders en oma woonden”, vertelt ze. “Mijn grootmoeder is intussen overleden en mijn ouders zijn verhuisd en we zagen meteen de opportuniteit van deze grond. De tuinen grensden aan elkaar waardoor we zowel op de Nieuwe Baan als in de Temsestraat een inrit konden realiseren. Deze locatie heeft dus wel een sentimentele waarde want ik heb hier 22 jaar gewoond.”

Het koppel zat mee aan de tekentafel en de nieuwe supermarkt is meteen ook het eerste gezamenlijk project waar ze beide de schouders onder konden zetten. “Het was hard werken om alles tijdig klaar te krijgen maar het is toch gelukt. We hadden wel veel nieuwsgierigen verwacht maar niet zo’n stormloop. De 250 eerste klanten kregen een gratis boeket bloemen en op een uur was alles de deur uit.”

De nieuwe winkel is een pak groter dan de vorige maar werd ook ingericht volgens een totaal ander concept. “De nadruk ligt nu op verse producten. De versmarkt neemt zelfs 40% van de totale oppervlakte in beslag. We hebben nu ook een veel ruimer gamma aan bereide gerecht doordat we over een grotere keuken beschikken.”

Met de nieuwe vestiging mikt de zaak ook op een ruimer publiek. “We zitten nu veel dichter bij Steendorp waar geen supermarkt voorhanden is en hier gaan we ook meer passage hebben”, legt Ive Bastijns uit. “Mensen die van hun werk komen via de N16 of E17, springen op deze locatie sneller binnen.”

Er werd even onderhandeld met Albert Heijn maar uiteindelijk besliste het koppel om toch opnieuw met Carrefour in zee te gaan. “Vooral omdat ze nu ook een concept aanbieden met de versmarkt waar we volledig achter staan”, leggen ze uit.

Door de uitbreiding zijn er nog een tiental voltijdse banen bijgekomen bovenop de 25 mensen die mee zijn verhuisd. Er is ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Op het dak staan zonnepanelen en een deel van de opgewekte elektriciteit wordt gratis ter beschikking gesteld via laadpalen op de parking. Daar is plaats voor een honderdtal voertuigen. Door de drukte kwam het woensdagmiddag nog tot een ongeval ter hoogte van de in- en uitrit op de Nieuwe Baan maar gelukkig enkel met blikschade.

De openingsuren van Carrefour Market zijn dezelfde gebleven.