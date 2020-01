Nieuwe bestemming gezocht voor pastorie na verhuis KBC Kristof Pieters

15u19 0 Bazel Het gemeentebestuur van Kruibeke gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor de oude pastorie langs de gewestweg in Bazel. Bank KBC heeft recent haar filiaal gestolen waardoor er enkel nog een automatenkantoor overblijft.

SamenVoorKruibeke polste op de gemeenteraad naar de plannen van het gemeentebestuur met het gebouw. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) loopt het contract met KBC nog tot eind 2020. “Enkel de inkomhal is nog in gebruik als automatenkantoor maar voor de rest staat het gelijkvloers nu leeg”, antwoordt hij. “De bank onderzoekt nu of er reeds een deel terug ter beschikking kan worden gesteld aan de gemeente. Er zijn verschillende invullingen mogelijk. We denken onder meer aan de uitbreiding van de kinderopvang of de muziekschool.” De heemkundige kring Wissekerke zal alleszins de bovenverdieping behouden voor haar museum.