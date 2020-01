Nieuwe adviesraad voor toerisme opgericht Kristof Pieters

06 januari 2020

17u57 2 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een nieuwe gemeentelijke adviesraad voor toerisme opgericht. De raad zal het gemeentebestuur bijstaan bij het nemen van beslissingen in het kader van toerisme en meer specifiek bij initiatieven in de Polders van Kruibeke.

De nieuwe adviesraad is een uitbreiding van de adviesraad Polderij die in 2018 werd opgericht. Die laatste hield zich echter enkel bezig met het beheer en de strategie voor het gecontroleerd overstromingsgebied. “Maar in de praktijk loopt de werking niet erg vlot”, zegt schepen van Toerisme Filip Vercauteren (CD&V). “De vergaderingen vinden ’s avonds plaats en dan is er niemand aanwezig van het agentschap Natuur en Bos. De Polderij blijft actief maar zal voortaan overdag samenkomen. Het wordt een onderdeel van de nieuwe adviesraad voor toerisme die ook ruimer zal werken, dus niet alleen rond de Polders van Kruibeke.”