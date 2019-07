Nieuw bloed voor de Barbiergidsen: 40-koppige ploeg staat klaar voor bezoekers van Polders van Kruibeke Kristof Pieters

01 juli 2019

14u03 0 Kruibeke De Barbiergidsen hebben de eigen geledingen fors versterkt. Maar liefst 14 nieuwe gidsen mochten na anderhalf jaar opleiding hun officiële badge in ontvangst nemen. De vzw leidt groepen rond in de Polders van Kruibeke. Vorig jaar werden er maar liefst 3.500 mensen gegidst. “Nieuw daarbij is dat er steeds meer families een beroep doen op een gids”, zegt secretaris Nine Van Hoyweghen.

Dirk Gorrebeeck nam een achttal jaar geleden het initiatief om een aantal ervaren gidsen te groeperen in een vereniging. Nog tijdens de werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied gingen de Barbiergidsen van start met begeleide bezoeken aan de werf. Sinds de Polders van Kruibeke klaar zijn, steeg het aantal aanvragen spectaculair. Vooral de zogenaamde ‘watervallen van Kruibeke’ zijn in trek. Bij elk hoogtij kan men een vijftig meter brede waterval aanschouwen. In 2017 was er een stijging van 70% en werden 3.800 mensen rondgeleid. Vorig jaar stond de teller op 3.500 bezoekers. “We zijn nu min of meer status quo gebleven en eigenlijk hebben we het liever zo want we willen ook geen massatoerisme”, zegt secretaris Nine Van Hoyweghen.

De Barbiergidsen leiden groepen rond voor zowel natuurwandelingen als historische rondleidingen. “Het grootst aantal aanvragen gebeurt door verenigingen zoals Davidsfonds, Femma of Okra en we zien vooral een stijging tijdens de week. Daarom dat er nood was aan een grote groep gidsen die zich ook op weekdagen al eens kunnen vrijmaken.”

Specialisatie

23 kandidaten gingen anderhalf jaar geleden van start met de opleiding. 14 daarvan hebben het volledige traject met glans doorlopen en kregen nu hun officiële badge. “De opleiding bestond zowel uit theorie als praktijk”, vervolgt Nine. “Voor de theorie werd voornamelijk beroep gedaan om de kennis van de eigen gidsen. Een groep rondleiden is niet vanzelfsprekend. Er komt heel wat kennis aan te pas. Onze gidsen hebben meestal wel een specialisatie. De ene kent meer van plantensoorten en een ander zal gepassioneerd kunnen vertellen over de fauna. In onze vereniging vinden we het belangrijk dat kennis zoveel mogelijk gedeeld wordt. We hebben hiervoor zelfs een IT-platform opgericht. Zo kunnen de gidsen bij elkaar te rade gaan.”

Met de 14 nieuwe gidsen heeft de vzw nu een 40-koppige ploeg ter beschikking die kan ingezet worden. “We hebben nu wat reservecapaciteit voor het geval er in de toekomst meer aanvragen zouden komen. Het overgrote deel van de gidsbeurten is voor verenigingen en bedrijven maar we stellen ook vast dat families steeds vaker beroep doen op een gids. Dat zijn vaak kleine groepen van 6 tot 10 mensen. Ze zien een gids als een meerwaarde als ze samen een wandeling plannen. Die kleine groepen zijn ook voor ons plezant om te gidsen.”

Omdat er eveneens vanuit het buitenland al eens een groep de Polders van Kruibeke wil bezoeken, zijn een aantal Barbiergidsen meertalig en kan er ook in het Engels, Frans en Duits gegidst worden.

Wie interesse heeft voor een begeleide wandeling kan contact opnemen via info@barbiergidsen.be. Groepen mogen uit maximum 25 personen bestaan. De kostprijs bedraagt 30 euro voor het eerste uur en 25 euro voor de volgende uren.