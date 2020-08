Natuur en Bos verbetert leefgebied voor de woudaap Kristof Pieters

11 augustus 2020

10u10 0 Bazel In de Polders van Kruibeke zijn graafmachines aan de slag gegaan om een beter leefgebied in te richten voor de woudaap. Dit is geen exotisch dier dat door de bomen slingert maar wel Vlaanderens kleinste reigersoort die zich graag in greppels met ondiep water en riet verschuilt.

In een zone van 4 ha langs de Blauwe Gaanweg wordt momenteel struikgewas verwijderd en oude ‘rabatten’ hersteld. Dit zijn lijnvormige ophogingen met grond afkomstig uit aanpalende greppels, een techniek die vroeger werd gebruikt om bomen te planten in moerassig gebied. Natuur en Bos wil die greppels in ere herstellen omdat deze perfect zijn voor kleine vissen en amfibieën. En net daarop is de woudaap verzot op. Het dier gedijt goed in ondiep water met riet. Deze kleine reiger is een zogenaamde ‘paraplusoort’: ingrepen voor deze soort zijn ook goed voor vele andere soorten.