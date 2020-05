Nadarhekken en camerabewaking voor broedend koppel zwanen: “Al tien jaar lang verdwijnen eieren” Kristof Pieters

29 mei 2020

17u11 0 Bazel Het is een vreemd tafereel in het kasteelpark Wissekerke in Bazel. Een koppel zwanen broedt er achter hoge nadarhekken onder het oog van een bewakingscamera. “We hebben dit jaar de nodige veiligheidsmaatregelen genomen tegen eierendieven”, zegt conservator Dave Geukens. “Al tien jaar lang zitten hier zwanen en elk jaar verdwijnen de eieren. We willen eindelijk wel eens nakomelingen in onze kasteelvijver.”

De zwanen werden meer dan tien jaar geleden uitgezet door toenmalig burgemeester Antoine Denert. “Het waren oorspronkelijk twee koppels maar eentje is ooit de nek omgedraaid door een dierenbeul en een ander is gewoon gestorven. Nu zit er nog één koppel. Elk jaar maken ze een nest en leggen ze eieren, maar telkens verdwijnen die eieren spoorloos.”

Conservator Dave Geukens dacht aanvankelijk dat de dieren verstoord werden in hun broedproces. “Ze maken hun nest namelijk altijd op dezelfde plek en dat is uitgerekend vlakbij de ingang naar de kelderverdieping van het kasteel. Deze verdieping werd voor de coronacrisis verhuurd voor recepties en privéfeestjes.”

Werk van stropers

Dat de eieren al tien jaar lang elk jaar verdwijnen, kan volgens de conservator echter geen toeval meer zijn. “Het kan altijd dat er eens een paar eieren worden geroofd door een vos of marter maar niet het hele nest en dit ieder jaar opnieuw.”

Volgens Dave Geukens is de kans dan ook groot dat het om het werk van stropers gaat. “Het gaat hier trouwens niet om een alleenstaand feit. Blijkbaar gebeurt het wel vaker dat zwaneneieren worden gestolen.”

Dat wordt ook bevestigd door het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen. Daar verdween deze maand ook al een nest eieren van een koppel zwanen op de E10-plus tussen Schoten en Braschaat. Volgens het Vogelopvangcentrum roven de stropers de eieren uit het nest en broeden ze die vervolgens uit in broedkasten. “Daarna ringen ze de jonge knobbelzwanen en kunnen ze legaal verkocht worden. Dat levert al snel 60 euro per vogel op.”

Nadar en camera

Knobbelzwanen laten zich doorgaan niet zomaar van hun nest jagen. De vogels hebben een spanwijdte van 2.40 meter en kunnen stevig uithalen om het nest te beschermen. Volgens Dave Geukens deinzen stropers daar echter niet voor terug. “Met een stok kan men de dieren van hun nest jagen en in een paar seconden zijn de eieren weg. Daarom dat we dit keer bijzondere veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Rond het nest zijn hoge nadarhekken geplaatst en het pad naar de kelder is met lage nadar afgesloten. We hebben ook bordjes gehangen die wijzen op het cameratoezicht. Zelf hou ik trouwens overdag ook altijd een oogje in het zeil.”

Het is nu afwachten of er binnenkort kleine zwaantjes zullen ronddobberen op de waterplas. “Ik moet eerlijk toegeven dat ze al lichtjes over tijd zijn”, vervolgt Dave. “Ik begin me dus wel een beetje zorgen te maken. De kans is er natuurlijk dat de eieren niet bevrucht zijn geweest. De spanning begint wel te wegen. Hopelijk kan ik eerstdaags alsnog de geboorte aankondigen van onze kleine zwaantjes.”