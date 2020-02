Na de stormwind, nu op veel plaatsen wateroverlast Kristof Pieters

09 februari 2020

23u34 15 Waasland De storm Ciara heeft zondagavond op heel wat plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Rioolkolken kunnen het regenwater niet meer slikken. De Kapelstraat in Kruibeke, waar momenteel wegen- en rioleringswerken bezig zijn, veranderde in een kolkende rivier. Verschillende woningen kregen ook water binnen.

Waar de hulpdiensten zondagmiddag vooral schade door stormwind moesten aanpakken, was het zondagavond alle hens aan dek om wateroverlast aan te pakken. Die kwam er zowel van beken die uit hun oevers traden als van rioolkoken die het vele water niet meer kunnen slikken.

In de Kapelstraat in Kruibeke waren er grote problemen doordat de straat momenteel ligt opgebroken voor wegen- en rioleringswerken. De straat veranderde hierdoor in een kolkende rivier. Het kruispunt met de Bazelstraat moest worden afgesloten net als de gewestweg zelf. Het water liep ook binnen in enkele woningen. “De situatie is dankzij het optreden van de hulpdiensten momenteel terug onder controle”, laat burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) weten. Wateroverlast was er eveneens in de omgeving van de Barbierbeek, de Kerkstraat in Bazel en de Polderstraat en Kattestraat in Kruibeke. In de Luirikstraat kwam een woning zo’n 10 centimeter onder water te staan.

In buurgemeente Temse kwamen er ook enkele straten deels blank te staan zoals de Smesstraat.

Daarnaast waren er ook problemen op plaatsen waar er al schade was door de stormwind en nadien het regenwater begon binnen te sijpelen. Dat was onder meer het geval in de Parklaan in Sint-Niklaas. Appartementen op de bovenste verdieping van een flatgebouw kregen water binnen van het dak. Ook in het Peter Benoitpark waren er problemen. De Lamstraat kwam dan weer deels blank te slaan door de zware regenval.

In Waasmunster waren er grote problemen in de Bremstraat. De open grachten in de straat overstroomden en veroorzaakten een modderstroom in de tuinen van de woningen. In de Neerstraat kreeg een woning water binnen via een plat dak. Het water sijpelde via de lichtspotjes naar binnen. Ook in Muizenberg kreeg een woning water binnen via de kelder.

De brandweer moest zondagavond ook uitrukken naar de Potterstraat in Sint-Pauwels. Daar stond de baan deels blank en moesten de hulpdiensten het verkeer regelen.