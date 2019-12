Na acht jaar durende klachtenregen: AWV gaat verkeerswisselaar op brug E17 eindelijk heraanleggen Kristof Pieters

18 december 2019

19u31 43 Bazel/Haasdonk Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar AWV is eindelijk bereid om de afritten van de E17 op de grens van Bazel en Haasdonk heraan te leggen. De betonnen muur die het zicht ontneemt op het verkeer wordt ingekort en er komt een asverschuiving van de rijbaan om enerzijds de snelheid af te remmen en meer ruimte te bieden aan het verkeer dat de snelweg verlaat.

Acht jaar lang staat de verkeerssituatie op de brug van de E17 al ter discussie. De problemen begonnen toen het Agentschap Wegen en Verkeer een betonnen beschermingsrand aanbracht bovenop het viaduct over de snelweg. Die had een dubbele functie: enerzijds de fietsers beschermen en anderzijds verhinderen dat voertuigen door de balustrade zouden rijden en op de onderliggende snelweg terechtkomen. Doordat de brug nogal een stevige hellingsgraad heeft, ontneemt de muur echter ook het zicht van chauffeurs die van de afrit komen en de brug moeten kruisen.

Afrit gesupprimeerd

Al van bij de aanleg van de betonnen muur kwamen de eerste klachten. Als compromis werd vervolgens één rijvak op de afrit gesupprimeerd zodat het verkeer verder weg van de betonmuur de oversteek moet maken. Na deze ingreep bleef het echter klachten regenen. Op Facebook werd een burgerinitiatief opgestart om de overheid te blijven bestoken met kritiek. Dit leidde er vier jaar geleden toe dat de Vlaamse ombudsman een plaatsbezoek organiseerde met boze burgers, enkele politici en verantwoordelijken van Wegen en Verkeer. De ingenieurs van AWV hielden echter voet bij stuk. Volgens hen ging het om een ‘subjectief onveiligheidsgevoel’. De betonmuur verlagen was evenmin een optie want dan kan een vrachtwagen er toch nog over kantelen. Voor lichten op de op- en afritten is de verkeersintensiteit dan weer niet groot genoeg.

In september kwam de betonnen muur opnieuw ter discussie nadat er drie ongevallen gebeurden in twee dagen tijd. Uit de onderzoeken blijkt dat belemmering van het zicht door de betonblokken meestal aan de basis ligt van de ongevallen maar dat is wel niet de enige factor. Onaangepaste snelheid van het verkeer dat over de brug rijdt, is een andere belangrijke reden. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur maar heel wat voertuigen rijden harder waardoor het kruisend verkeer een verkeerde inschatting maakt van de snelheid.

Op het fietspad

Ook fietsers voelen zich zeker niet veiliger met de betonblokken. Chauffeurs moeten immers voorbij het muurtje rijden om zich te krijgen op het aankomend verkeer en staan hierdoor vaak stil op het fietspad zelf.

AWV is nu toch gezwicht voor de aanhoudende klachten en gaat de verkeerswisselaar in het voorjaar van 2020 herinrichten. “Het betonnen muurtje wordt langs beide kanten van de brug ingekort om de zichtbaarheid te verbeteren”, bevestigt woordvoerster Sylvie Syryn. “Dat is echter niet de enige ingreep. Er komt ook een asverschuiving op de gewestweg zelf. Op die manier kan het verkeer komende van de afrit iets verder de brug oprijden en is er een beter zicht. De asverschuiving heeft een bijkomend voordeel dat de snelheid op de brug een stuk lager zal liggen. Het verkeer dat de E17 verlaat, krijgt zo meer tijd om de brug te kruisen. Deze ingreep zal gebeuren langs beide kanten van het viaduct.”