N-VA schenkt mondmaskers aan zorginstellingen Kristof Pieters

17 april 2020

10u48 0 Kruibeke Tim Van de Manacker, voorzitter van N-VA Kruibeke, heeft een mooie schenking kunnen doen van een groot aantal mondmaskers aan verschillende zorginstellingen in de gemeente.

“Via een bestuurslid van de Kruibeekse N-VA met goede contacten in het buitenland konden we gecertificeerde chirurgische mondmaskers FFP2 op de kop tikken”, zegt Van de Manacker. “Zo konden wij als N-VA Kruibeke voor een kleine 2.000 euro aan mondmaskers verdelen onder meer aan WZC Wissekerke, WZC Poldervliet en aan de preventie-adviseur van de gemeente Kruibeke. Zowel de woonzorgcentra als de gemeente Kruibeke waren zeer tevreden met deze schenking. Ze hebben ons verzekerd dat deze meer dan van pas kwamen. Daniel Lytens, preventie-adviseur, wist me zelfs te zeggen dat ze broodnodig zijn ter ondersteuning van lokale hulpverenigingen. Wij zijn blij dat wij op deze manier ook ons steentje konden bijdragen aan de zorgsector.”