Muziekkapel van Chiro Altena verrast bewoners woonzorgcentrum Wissekerke met concert Kristof Pieters

22 april 2020

12u01 0 Bazel Tromgeroffel woensdagochtend voor de deur van het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel. De bewoners van het rusthuis werden er verrast door een optreden van de muziekkapel van Chiro Altena.

De jeugdbeweging was uitzonderlijk nog eens in vol ornaat de straat op getrokken. Niet om jongeren te animeren maar wel om de rusthuisbewoners en het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. De muziekkapel trok marcherend rond het woonzorgcentrum en hield aan elke zijde even halt om een concert te geven. Dit werd duidelijk gesmaakt door de rusthuisbewoners en de verpleegkundigen die dit keer zelf op een applaus trakteerden.