Multicultureel feest op Mercatoreiland

01 september 2019

18u24 0 Kruibeke Het Mercatoreilandje in Rupelmonde was zondag voor de tweede maal het decor voor het wereldfeest Umunsi. Bezoekers konden proeven van exotische hapjes en kennismaken met andere culturen.

Het festival dat vroeger elk jaar doorging in het park van kasteel Altena, was al aan de 19e editie toe. De nieuwe locatie op het Mercatoreiland in Rupelmonde werd net als vorig jaar gesmaakt door het publiek. Heel wat mensen kwamen proeven van de rijke mix aan culturen, via muziek, dans, eten, animatie en ontmoeting.

Op het programma stond onder meer een voorstelling van het vertel- en muziektheater Kundabuffi en bezoekers konden deelnemen aan interactieve workshops djembé, didgeridoo en gongs of kennismaken met Thaise, Afrikaanse en Bollywood dansen. Bij de vele kraampjes worden ze verrast met exotische hapjes.