Motorrijder zwaargewond na val in Houtenkruisstraat Kristof Pieters

21 september 2020

16u43 0

In de Houtenkruisstraat in Kruibeke heeft een motorrijder vrijdagavond de controle over zijn stuur verloren. De bestuurder belandde in de gracht. De 30-jarige man uit Kruibeke raakte zwaargewond.