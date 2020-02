Monumentale graffitimuur siert betonnen scheidingsmuur van toekomstig gemeentehuis: “Ik heb me laten inspireren door de dieren in de polder” Kristof Pieters

06 februari 2020

15u46 3 Bazel David Deduytschaver, alias David Duits, legt de laatste hand aan een monumentale graffitimuur langs de wandelweg Trammeland in Bazel. Niks illegaal, want het gaat om een opdracht van de firma Hertssens. De gemeente legde in de vergunning voor de herbestemming van chocoladefabriek de verplichting op om een kunstwerk aan te brengen. De graffitikunstenaar liet zich hiervoor inspireren door dieren in de Polders van Kruibeke.

De verbouwingswerken aan de voormalige chocoladefabriek Duc d’O zijn al ver gevorderd. Eigenaar Hertssens is volop bezig met de omvorming van oude loodsen tot kmo-units. Het kantoorgebouw zal binnenkort het nieuwe gemeentehuis worden. De gemeente kocht ook een loods aan voor de technische dienst. “Om de kmo-units goed te kunnen ontsluiten, waren er ophogingswerken nodig”, zegt schepen Kris Smet (CD&V). “Er werd ook een betonnen keermuur gerealiseerd op de scheiding met de wandelweg Trammeland. In de omgevingsvergunning hebben we de verplichting opgelegd om die betonnen wand wat op te vrolijken met een kunstwerk.”

Binnenhuisschilder

De firma Hertssens ging hiervoor aankloppen bij de bekende graffitikunstenaar David Duits (31) uit Kuurne. Van opleiding binnenhuisschilder heeft hij intussen van zijn hobby zijn beroep kunnen maken en werkt hij uitsluitend nog met spuitbussen. “Het is een graffititekening van 12 meter lang”, legt hij uit. “Het is niet het grootste werk ooit, dat was ruim 200 vierkante meter, maar het is wel iets waar ik de tanden in kan zetten. Ik heb inspiratie gezocht in de Polders van Kruibeke. Op de tekening zie je onder meer een vos, otter, eekhoorn en daar komt nog een steenmarter bij. De otter moest er zeker bij want het dier was bijna uitgestorven en is na dertig jaar afwezigheid opnieuw opgedoken in de polder. De laatste tijd werk ik vooral figuratief en met een voorkeur voor dieren. Ik maak op voorhand een ontwerp in fotoshop. Over het resultaat ben ik best tevreden. Ik krijg trouwens alleen maar positieve reacties van voorbijgangers.”

Of niemand hem verdenkt van illegale graffiti? “Toch niet, zelfs de wijkagent heeft geen enkele opmerking gemaakt toen die voorbijfietste. Ik denk dat de mensen wel het verschil zien tussen banale graffititags en een muurschildering als deze. Ik zou trouwens ook niet zo snel op de loop kunnen gaan als het illegaal was met een grote stelling en bakken vol spuitbussen”, lacht David.

Heel wat bekijks

De kunstenaar heeft al heel wat werk afgeleverd in heel Vlaanderen maar het is de eerste keer dat hij in Kruibeke neerstrijkt. “De locatie is wel bijzonder mooi. Er passeren veel wandelaars en fietsers, dus het werk zal zeker bekijks hebben.”

David hoopt dat er nog een verlengstuk zal komen op een ander deel van de muur. “De gesprekken lopen nog maar ik heb een voorstel ingediend om een tweede muurschildering te maken rond de vele vogels in de polder. De kans bestaat dus dat ik nog een keer zal terugkeren naar Kruibeke.”