Mobiele camera aan nieuwe luchtdraaghal De Dulpop

Kristof Pieters

08 september 2019

13u53 0 Kruibeke Het gemeentebestuur gaat een mobiele camera plaatsen aan het skatepark achter de nieuwe luchtdraaghal. “Het gaat om een proefproject”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Achter de luchtdraaghal is een wat verloren hoek ter hoogte van het skatepark die nogal vandalismegevoelig is.”

Nu de gemeente veel geld heeft geïnvesteerd in de nieuwe luchtdraaghal wil men natuurlijk vermijden dat er schade wordt toegebracht. “Onze zaalwachters staan echter niet te springen om daar een kijkje te gaan namen als het donker is”, legt Van Laere uit. “Daarom gaan we een mobiele camera huren die is uitgerust met een licht met bewegingsdetector.” De installatie blijft drie maanden staan en zal daarna geëvalueerd worden. De huur van de camera kost 1.800 euro.