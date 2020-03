Minimale dienstverlening in gemeentehuis en bij dienst welzijn Kristof Pieters

16 maart 2020

18u46 0 Kruibeke Inwoners van Kruibeke kunnen voortaan enkel nog op afspraak terecht in het gemeentehuis of de dienst welzijn. Het gaat bovendien om een minimale dienstverlening: alleen afspraken die niet kunnen worden uitgesteld.

De meeste gemeentelijke gebouwen zijn intussen gesloten. Het gaat om alle bibliotheken, dorpshuizen, de sporthal, kasteel Wissekerke, de getijdenmolen, enz. De leentermijn van materialen uit de bib wordt automatisch verlengd tot en met maandag 20 april 2020. Materialen inleveren blijft mogelijk via de brievenbus bij het politiebureau in Kruibeke. Afspraken voor het gemeentehuis kunnen enkel gemaakt worden via het nummer 03 740 02 10 en bij de dienst welzijn via 03 740 96 01.

Ook bij de afvalintercommunale Ibogem wordt enkel nog gewerkt op afspraak voor het afhalen van containers. Alle Kringwinkels (Melsele en pop-up Beveren) zijn open op weekdagen, maar zijn gesloten op zaterdag. De recyclageparken blijven open, tot nader bericht ook op zaterdag. Het wijkbureau van de politie blijft voorlopig eveneens open. Je kan er terecht tijdens de normale openingsuren.

De lessen op scholen worden zoals bekend opgeschort. Er wordt kinderopvang georganiseerd. De buitenschoolse kinderopvang vanaf 7 uur en tot 18 uur vindt uitzonderlijk op school plaats. Inschrijven kan via https://webshopkruibeke.recreatex.be. Het gaat om opvang in De Eenhoorn, O.L. Vrouwschool, Sint-Petrusschool, Sint-Jan Berchmans, Mercatorschool en Krinkelding. Pius-X in de Nieuwe Veldstraat en de Reynaertschool in de Kattestraat organiseren eigen opvang.