Mercedes knalt op botsabsorbeerder op E17, bestuurder gewond Kristof Pieters

14 september 2019

10u19 2 Kruibeke In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto ingereden op een mobiele werf op de E17 richting Antwerpen. Een Mercedes reed in op een botsabosrbeerder. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 2 uur ter hoogte van de afrit Kruibeke. Daar voerden arbeiders onderhoudswerken uit op de middenberm waardoor de linkerrijstrook plaatselijk afgesloten was. De werf werd beschermd door een botsabsorbeerder die de bestuurder van de zware Mercedes veel te laat opmerkte en met hoge snelheid aanreed. Door de klap belandde de vrachtwagen met het botskussen aan de andere kant van de weg tegen de vangrail. De bestuurder van de Mercedes raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht, de arbeiders bleven gelukkig ongedeerd.

In de nacht van donderdag op vrijdag deed zich ook al een ongeval voor met dezelfde botsabsorbeerder. Een wagen schampte de vrachtwagen ter hoogte van de oprit Haasdonk, maar hierbij bleef de schade beperkt en er raakte niemand gewond. Door het nachtelijke uur was er in beide gevallen slechts weinig verkeershinder.