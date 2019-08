Mercatoreiland kleurt multicultureel Kristof Pieters

28 augustus 2019

17u07 1 Kruibeke Op zondag 1 september organiseert Reisbureau Umunsi voor de 19de keer een groots wereldfeest waarbij verschillende culturen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor de tweede maal wordt het Mercatoreiland in Rupelmonde ingericht tot een kleurrijke, interculturele, muzikale en culinaire ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Het vertel- en muziektheater Kundabuffi neemt kinderen mee op een muzikale reis aan de hand van verhalen, voorwerpen en muziekinstrumenten uit de hele wereld. Bezoekers kunnen deelnemen aan interactieve workshops djembé, didgeridoo en gongs of kennismaken met Thaise, Afrikaanse en Bollywooddansen. Bij de vele kraampjes worden ze verrast met exotische hapjes. Voor de kleintjes is er kinderanimatie voorzien. De toegang tot het feest is helemaal gratis.